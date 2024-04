Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 aprile 2024)live dellatraoggi, mercoledì 3 aprile Dopo quasi sei mesi di, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha quasi raggiunto i 33 mila morti e i 75.500 feriti. Ma la violenza nel territorio costiero palestinese continua. Un raid aereo israeliano ha ucciso sette operatori umanitari della no-profit statunitense World Central Kitchen, che ha sospeso tutte le sue attività a Gaza così come l’American Near East Refugee Aid (Anera), la principale organizzazione benefica attiva nella Striscia dopo l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e le forze armate di Tel Aviv hanno parlato di “tragica fatalità” e promesso un’inchiesta sull’accaduto, mentre il ministro degli Esteri Israel Katz ha espresso il proprio cordoglio ...