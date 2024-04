Guasto sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze | treni in tilt Ritardi fino a 90 minuti

L' Anziana è morta investita da un'auto in transito dopo essere scesa dalla sua Polo in panne nel mezzo della carreggiata della Tangenziale Est di Roma (notizie.virgilio)

Guasti sulla linea. Treni cancellati. Ritardi e disagi - Ancora difficoltà per i pendolari della Porrettana e della Pistoia – Firenze nella giornata di ieri a causa di ...lanazione

Guasto alla linea elettrica, rallentamenti sulla AV Firenze-Roma: ritardi anche per Reggio Calabria - sulla linea AV Firenze – Roma la circolazione è rallentata dalle ore 6:40 in direzione della Capitale per un Guasto alla linea elettrica tra Orvieto e Civitella d’Agliano. È in corso l’intervento dei ...strettoweb

Treni, Guasto alla linea elettrica: rallentamenti sulla linea Firenze-Roma - I treni, fa sapere Trenitalia, possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti ...rainews