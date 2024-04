Guasto alla rete idrica | possibili disagi a Bagno a Ripoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Firenze), 3 aprile 2024 – Il Comune diinforma che a causa di unprovocato da una ditta al lavoro per altri servizi, dalle ore 10.30 potranno registrarsi forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle zone di Belmonte, Antella, Croce a Varliano, Balatro, La Torre, via di Picille e limitrofe. I nostri tecnici ed operatori sono al lavoro per riparare al più presto ile limitare al massimo i. Publiacqua si scusa con i cittadini per ilo che questopotrà creare loro.