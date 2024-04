(Di mercoledì 3 aprile 2024) La sentenza della Corte diè chiara: in presenza diriferiti dal paziente, il medico non può rifiutarsi di raggiungerlo a casa

Il diritto alla salute comporta l?obbligo per un medico con funzioni pubbliche di tutelarlo. Per questo la visita domiciliare è obbligatoria. Almeno per quei pazienti che riferiscano di... (ilmessaggero)

Guardia medica e visita a domicilio, obbligatoria con sintomi gravi: cosa dice la Cassazione - Nello specifico, una dottoressa della Guardia medica aveva ricevuto la telefonata da parte di un paziente che riferiva forte bruciore allo sterno e dolore al braccio e alle dita delle mani. Si ...ilgiornale

