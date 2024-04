(Di mercoledì 3 aprile 2024) È ricoverato in condizioni gravi e in prognosi riservata al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte, ilche ieri è caduto alla falesia di, larocciosa all’exMontagnola che è diventato un luogo prediletto per gli amanti della montagna. L’incidente è avvenuto alle 14,40, quando i compagni dell’uomo hanno allertato l’emergenza dell’Asl Toscana sud est. L’ambulanza della Misericordia di Siena ha trasportato l’uomo alle Scotte in codice 3 (quindi condizioni molto serie), dove sono stati subito svolti tutti gli accertamenti che proseguiranno anche nella giornata di oggi. L’incidente è avvenuto nell’area che è stata ’adottata’ dal Cai di Siena, che l’ha trasformata in una palestra a cielo aperto per le esercitazioni di arrampicata, preparando cento vie con ...

Ospite in diverse trasmissioni Rai e Mediaset, Antonio Caprarica in queste settimane è sempre stato lontano dalle teorie del complotto sui reali inglesi, ribadendo che l’assenza di Kate Middleton ... (biccy)

Juan Jesus non si tiene dopo l'assoluzione di Francesco Acerbi da parte del Giudice Sportivo. Il difensore del Napoli, all'indomani del comunicato che faceva sapere che il centrale dell'Inter non ... (iltempo)

Ha la meningite: Grave pensionato. Cure ai familiari - Un pensionato di 73 anni di Merate è ricoverato in Rianimazione per meningite. Profilassi per contatti stretti, indagine epidemiologica in corso.ilgiorno

Grave dopo caduta a Celsa. Trentenne stava salendo sulla parete dell’ex cava - L’area è stata trasformata dal Cai in palestra a cielo aperto per le arrampicate sportive. Ma l’associazione non era stata informata della scalata di ieri.lanazione

Djokovic potrebbe avere un’allenatrice per il dopo Ivanisevic: due ex campionesse o la madre di Murray - Mentre si allena con l'ex compagno di doppio Nenad Zimonjic, con cui potrebbe collaborare in pianta stabile, Novak Djokovic sta valutando altre tre candidature ...fanpage