Gratta e vinci | due amici vincono 5 milioni a Roma ma poi litigano | uno di loro tiene per sé tutti i soldi

Social. Gratta e vinci , due amici hanno vinto cinque milioni di euro, ma qual cosa non è andato secondo i piani. Scopriamo insieme che cosa è successo e maggiori dettagli su questa vicenda. (Continua ... (tvzap)

È finita in tribunale la storia di una Vincita milionaria al Gratta e Vinci che Pierluigi, 54enne camionista di Castel di Sangro, avrebbe fatto con un suo ex collega e soprattutto ex amico, Massimo, ... (tg24.sky)