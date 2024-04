Grandi manovre Nato | chi prenderà il posto di Stoltenberg

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il premier olandese Mark Rutte è il favorito come successore all'attuale segretario generale dellaJens. Non c'è ancora l'unanimità tra gli alleati, a quanto si apprende a Bruxelles da fonti diplomatiche, ma si va formando un consenso sul nome dell'olandese, che ha ricevuto l'appoggio pubblico anche della premier estone Kaja Kallas, che era stata indicata come una delle possibili scelte. Nella ministeriale Esteri «l'unico nome che è stato fatto è quello di Rutte». Intantoha condananche il raid contro gli operatori umanitari a Gaza. «Una catastrofe umanitaria. Vediamo sofferenza, vediamo civili che vengono uccisi e anche attacchi contro operatori umanitari. Condanno il raid e accolgo positivamente l'inchiesta» annunciata da Israele. Quanto accaduto dimostra che «la ...