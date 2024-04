Grande Fratello | nuovo progetto televisivo per Beatrice Luzzi | ecco dove la rivedremo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lo scorso 25 marzo è andata in onda la finale della diciassettesima edizione delche ha visto trionfare Perla Vatiero. La 26enne salernitana, ex concorrente di Temptation Island, ha sconfitto all’ultimo televoto la concorrente che da mesi sembrava avere già in mano la vittoria,. Nonostante l’attrice fosse percepita come la più amata dal pubblico, nella votazione finale la sua sfidante l’ha superata con il 55, 2% dei voti. L’esito del televoto ha deluso le aspettative di buona parte dei telespettatori ma non diche, parlando a Verissimo della sua ‘sconfitta’ ha ammesso: “Non ho provato nessun sentimento di sconforto o di rabbia. Soltanto il pensiero che i miei figli saranno delusi. Per quanto mi riguarda non ho sentito un’emozione di rabbia. In quel momento ...