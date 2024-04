’Gran Premio di Apertura’ | finale allo sprint Meccia a braccia alzate sul traguardo del Termo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Di Cesenatico come Marco Pantani, vincente come il ‘pirata’ il diciottenne Leonardoche ha trionfato in volata nel Grandi Apertura, organizzato nel giorno di Pasquetta dal GsLa Spezia. Il corridore in forza alla società Vangi di Calenzano, nella competizione riservata alla categoria juniores, sfodera un gran, dopo aver tentato di tirare la volata sul rettilineo delal compagno di squadra Thomas Bolognesi (che si è dovuto però accontentare della terza posizione), bissando così il successo di qualche giorno fa in Vandea, in Francia, nella prestigiosa classica ‘La Bernaudeau Junior’. Il vincitore ha percorso i 103 chilometri della gara in 2 ore e 21 minuti alla media oraria di 43,830 imponendosi su una pattuglia di venti corridori, precedendo Giuseppe Sciarra (Team ...