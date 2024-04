Grafologia il progetto per 150 bambine e bambini di 9 classi delle primarie di Pratovecchio Stia | Strada in Casentino e Montemignaio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 3 aprile 2024 – L’azienda Freschi&Vangelisti sostiene undiin classe destinato a 150dell’Altoallo scopo di portarli ad allenare la manualità fine, fondamentale per scoprire se stessi e i propri talenti. Il tutto si ispira alle parole di Maria Montessori che affermava con forza che “lo studio dello sviluppo psichico del bambino e? intimamente connesso con lo studio dello sviluppo del movimento della mano” e ancora: “... la mia esperienza mi ha dimostrato che se, per condizioni particolari dell’ambiente, il bambino non puo? far uso della mano, il suo carattere rimane ad un livello molto basso, resta incapace di ubbidienza, di iniziativa, pigro e triste; mentre il bambino che ha potuto lavorare con le proprie mani rivela uno sviluppo spiccato ...