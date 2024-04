Graduatorie GPS 2024 26 | domande probabilmente da metà aprile Novità su abilitazioni estero | interpelli | punteggio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si è appena concluso al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ulteriore incontro per discutere la bozza dell’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà le supplenze del personale docente per gli anni scolastici- 25 e 2025-26. L'articolo .

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere: Aggiornamento ... (orizzontescuola)

Continua a crescere l'attesa per l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 , con l'ordinanza ministeriale attesa a breve e le l'avvio delle domande che arriveranno, molto probabilmente a cavallo fra la ... (orizzontescuola)

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata ... (orizzontescuola)

Gps 2024, slitta a metà aprile l’avvio della presentazione delle domande - A seguito della riunione di oggi tra il Ministero e i sindacati sono emerse importanti novità per gli aspiranti alla presentazione delle domande per l’aggiornamento delle Graduatorie GPS per il bienni ...tecnicadellascuola

Domanda GPS 2024, ordinanza in arrivo. Il Ministero incontra i sindacati. Le ultime novità sulla procedura. LIVE alle 14:15 con Cozzetto (Anief) - Praticamente tutto definito per l'aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Mercoledì si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'informativa tra i rappresentanti minis ...orizzontescuola

GPS sostegno I fascia, i docenti specializzati e specializzandi chiedono la proroga per l’a.s. 2024/2025: flash mob il 5 aprile - I docenti specializzandi sostegno VIII ciclo del TFA sostegno dell’università di Roma Tre e di altri atenei del Lazio e nazionali hanno organizzato un flash mob per chiedere la proroga delle assunzion ...tecnicadellascuola