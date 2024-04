GPS 2024 | bozza ordinanza Il Ministero | specializzati all’estero potranno accedere ai contratti a tempo determinato Flc Cgil contraria | “Penalizzati tanti insegnanti abilitati in Italia”

Praticamente tutto definito per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Mercoledì si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'informativa tra i rappresentanti ... (orizzontescuola)

Praticamente tutto definito per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Mercoledì si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'informativa tra i rappresentanti ... (orizzontescuola)

Si è appena concluso al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ulteriore incontro per discutere la bozza dell’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà le supplenze del personale docente per gli ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS 2024/26, domande probabilmente da metà aprile. Novità su abilitazioni estero, interpelli, punteggio - Si è appena concluso al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ulteriore incontro per discutere la bozza dell’Ordinanza Ministeriale ...orizzontescuola

È possibile hackerare un aereo - Esistono diverse tipologie di attacchi che possono essere condotti contro un aereo o le strutture di terra, tra esse le principali sono: Interferenza con i sistemi di navigazione e comunicazione: • ...ansa

Gps 2024, slitta a metà aprile l’avvio della presentazione delle domande - A seguito della riunione di oggi tra il Ministero e i sindacati sono emerse importanti novità per gli aspiranti alla presentazione delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie GPS per il bienni ...tecnicadellascuola