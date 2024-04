Gp del Giappone | la Ferrari punta al podio a Suzuka | le parole di Vasseur alla vigilia

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Torna la Formula Uno dal 5 al 7 aprile. E lo fa questa volta nell’apmento del Gran Premio di. Inlaal. Dopo il trionfo di Carlos Sainz a Melbourne, seguito da Charles Leclerc (leggi qui), la Rossa di Maranello sogna un altro grande successo. “Andiamo insull’onda dell’entusiasmo per la doppietta conseguita in Australia. Le sensazioni uniche legatevittoria ci spingono a impegnarci ancora di più per cercare di riassaporarle il prima possibile. La pista dicostituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano”. Così Fred, come riporta ...

La prova del nove? Il quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è prossimo. Sul celebre circuito di Suzuka ( Giappone ) il Circus tornerà in scena, dopo quanto accaduto in Australia. All’Albert Park ... (oasport)

Continua il mondiale di Formula 1 2024 con il GP del Giappone su Sky Sport e in streaming su NOW. Appuntamento giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13, per poi attendere la notte per ... (sportintv.eu)

Il Team Principal del Cavallino: "La doppietta in Australia ci spinge a impegnarci di più" ROMA - "Andiamo in Giappone sull'onda dell'entusiasmo per la doppietta conseguita in Australia. Le ... (ilgiornaleditalia)

GAZZETTA - Juventus, Chiellini potrebbe tornare in bianconero come dirigente - La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla rivoluzione dirigenziale che sta progettando Cristiano Giuntoli in casa Juventus e spiega che i cambiamenti non si fermeranno all'arrivo di Giuseppe Pompilio, ...napolimagazine

Unione Europea e Giappone creeranno insieme nuovi materiali per batterie e semiconduttori - I problemi ambientali del Deep-Sea Mining: come la corsa ai minerali rischia di danneggiare irreversibilmente gli oceani "Il nuovo dialogo sui materiali avanzati rafforza la nostra cooperazione con il ...dmove

GP Giappone, l’anteprima: 5 domande verso Suzuka - La Ferrari ha le carte per fare bene così come McLaren, ma guai a sottovalutare una Red Bull che va in Giappone per riprendere un ruolino di marcia che non vuole avere rivali; intanto massima attenzio ...autosprint.corrieredellosport