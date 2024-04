(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano, 3 aprile 2024 – Quando la notizia si è diffusa, gli appassionati del suonofra fine degli anni ‘80 e inizio dei ‘90 hanno iniziato ad avere l’acquolina in bocca.insieme. Il primo, carismatica voce e leader (con il fratello Noel) degli Oasis; il secondo, chitarrista e motore degli Stone Roses, band simbolo di Madchester, la breve quanto intensa stagione che mise Manchester per la prima volta al centro della cartina musicale mondiale in una sorta di rivincita sulla vicina Liverpool, glorificata negli anni ‘60 dai successi dei Beatles. La collaborazione fra i due, germogliata due anni fa dopo l’ospitata dia Knebworth, nel live-evento voluto daper abbracciare i suoi fan e celebrare ...

Golden boy brit sul palco: Liam Gallagher e John Squire pronti a incendiare il Fabrique - Sabato 6 aprile l’ex leader degli Oasis e il chitarrista degli Stone Roses in concerto: portano a Milano il recente album che tiene a battesimo la collaborazione fra due pezzi da ‘90 della musica made ...ilgiorno

Sainz è il Golden boy del mercato piloti. E ora la Red Bull... - La prestazione di Carlos a Melbourne apre nuovi scenari in ottica 2025: non solo le ipotesi Sauber-Audi e Mercedes, perché potrebbe tornare a correre come compagno di Verstappen come in Toro Rosso nel ...gazzetta

Milan batte Rivera 2-1: la Cassazione dà ragione al club nella causa intentata dall'ex Golden Boy - Tutti gli Articoli della categoria Calcio pubblicati su Virgilio Sport nel 2024 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova gli articoli anno per anno - Pagina 62 ...sport.virgilio