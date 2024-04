Gli Usa hanno avvertito la Russia 15 giorni prima della strage al Crocus City Hall di Mosca | ma Putin ha ignorato l’alert

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Più di due settimanedigli Stati Uniti avevanolache ildi Krasnogorsk era il potenziale obiettivo di un attacco terroristico. A dirlo al Washington Post sono alcuni funzionari statunitensi. Washington aveva fatto sapere che lo Stato Islamico stava preparando nel paese di Vladimirun attacco contro un gran numero di civili. E questo contraddice le affermazioni disecondo cui gli alert statunitensi erano troppo generici per permettere di fermare un attacco. L’indicazionesala da concerto come potenziale obiettivo apre così una serie di questioni sull’incapacità delle autorità russe di prevenire l’attacco al ...

(Adnkronos) – caso umano di Influenza aviaria in Texas , dove il virus è stato confermato in un lavoratore del settore lattiero-caseario che ha avuto contatti con bovini infetti. Il paziente, che ... (webmagazine24)

A Gerusalemme le proteste vanno avanti, per il terzo giorno di fila. Obiettivo è sempre Netanyahu , al quale viene chiesto di dimettersi, e di riporta re indietro gli ostaggi. In migliaia sono ... (ilgiornaleditalia)

"Un dramma i morti innocenti. A Gaza per evitare altre stragi" - L'ambasciatore d'Israele in Italia: "L'Iran Supporta con armi e addestramento i terroristi. Hamas vuole un altro 7 ottobre" ...ilgiornale

Le motivazioni del boicottaggio alla Normale e gli azzeccagarbugli (para) scientifici - L'ateneo pisano usa la scusa del "dual use" per interrompere le collaborazioni con Israele: sarebbe più decente confessare apertamente la reale motivazione invece che affidarsi a formulette leguleie ...ilfoglio

LIVE Italia-Olanda, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: partita da non sottovalutare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottavo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Sv ...oasport