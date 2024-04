Gli errori da non fare contro la Dengue

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Negli ultimi anni, l'Italia ha assistito a un aumento significativo dei casi di, una malattia virale trasmessa dalle zanzare. Dal 2023 fino ad oggi, il Paese ha registrato un totale di 362 casi confermati, segnalando un significativo incremento rispetto agli anni precedenti. In particolare, 82 di questi casi sono stati considerati autoctoni, indicando una trasmissione locale del virus. Un fenomeno che rappresenta una marcata inversione di tendenza rispetto al 2022, quando non sono stati riportati casi autoctoni e il totale si è fermato a 117.La, una malattia conosciuta da secoli, ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani. Il recente aumento globale, è attribuibile ai cambiamenti ambientali come il cambiamento climatico e ...