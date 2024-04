(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sono giorni diper glidella societàMarche che si stanno preparando per la prova del 5 maggio a Porto San Giorgio dove si disputerà ildiper categoria. Le premesse sono molto incoraggianti considerando la bontà delle prove effettuate ad Agrigento in occasione delnazionale Mas Oyama Cup dove si sono sfidati 300 partecipanti sia nel kata sia nel combattimento kumite full contact. "Il dato più importante non è il numero dei trofei, ma che quasi tutti hanno passato il primo turno di combattimenti e che anche i più piccoline hanno passati almeno tre" ha detto Luca Di Lorenzo Questi i nomi degliche hanno ...

Bologna, 2 aprile 2024 – Mattia Furlani è la carta azzurra per il salto in lungo agli Europei di Roma e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi. Il giovane azzurro è vicecampione mondiale indoor, ... (sport.quotidiano)

Gli atleti del Karate Kyokushinkai di Civitanova al lavoro per essere pronti al campionato italiano - atleti della Karate Kyokushinkai Marche si preparano per il campionato italiano a Porto San Giorgio dopo buone prove ad Agrigento.msn

Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 aprile - Nuova provocazione da Mosca: il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, dichiara: “Gli istruttori della Nato, in diversi Paesi, stanno ...repubblica

atletica: Roma 2024, parte contest 'Your Sport For Life' per scuole e societa' - Incoraggiare i bambini a praticare l'attivita' sportiva, stimolare il loro interesse verso i temi del benessere e coinvolgerli in uno degli eventi ...sportmediaset.mediaset