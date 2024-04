Gli aranci piantati in via Cavour già malati? Il comune | Solo un effetto sulle foglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 - Proprio un percorso tormentato quello degliin via. Appena, già sono infetti. Ad accorgersene il consigliere di Quartiere 1 di Sinistra progettoe agronomo Francesco Torrigiani. “Ho segnalato ai servizi fitosanitari della Regione Toscana (oltre all’ufficio Ambiente del) la presenza, che ho notato ieri, nei primi treamari collocati in Viadi Aleurocanthus spiniferus, un parassita di origine asiatica la cui presenza nell’area cittadina era nota – avvisa il consigliere su Facebook – Non un buon inizio per questa iniziativa. Come gruppo consiliare, depositeremo un’interrogazione e valuteremo di fare accesso agli atti. Infatti è essenziale capire da dove provengano queste piante: la presenza di ...