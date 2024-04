Gli anniversari delle cose belle ci ricordano quanto siamo diventati vecchi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Iniziate a prepararvi, voialtri di altre età che già trovate insopportabile la mia generazione, quella che ha inventato la nostalgia, perché a Natale di quest’anno saremo particolarmente intollerabili con le nostre celebrazioni, i nostri «eh, com’era verde la mia valle», il nostro struggerci per gli anni in cui ci si vestiva malissimo e ci si divertiva tantissimo. A Natale di quest’anno saranno quarant’anni da “Do they know it’s Christmas?”, il che significa che l’estate del 2025 compie quarant’anni il Live Aid. Me ne sono resa conto all’improvviso mentre ero a teatro, a Londra, a vedere “Just for one day”, un musical sul Live Aid che non saprei dire se mi sia piaciuto o no, ma tanto ormai l’hanno smontato e mica devo decidere se consigliarvelo; uno spettacolo che aveva dentro una ragazza giovane che chiedeva a Geldofcome «cos’è questa?», indicando una ...