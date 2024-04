Giuseppe Caruso | è di Castellammare di Stabia il consulente marketing & comunicazione dell’anno in Italia

(Di mercoledì 3 aprile 2024), originario didi, 34 anni, è stato premiato alla terza edizione dei MarTech Awards come2024 in. A darne notizia è la rivista digitale “Innovation in Business“, di proprietà dell’Ai Global Media, piattaforma dedicata alla diffusione di notizie e approfondimenti nel campo della tecnologia e dell’innovazione. “Nell’assegnare tale premio – si legge in una nota – , il team di ricerca ha espresso il proprio giudizio sulla base di diversi fattori basati sul merito, inclusi i feedback degli utenti e la reputazione online”. Laureato alla Federico II in Cultura Digitale e della, con una ...

