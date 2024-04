Giuri | jolly Fortitudo Punti ed esperienza | accontentato Caja

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Marcoè un nuovo giocatore della. Come anticipato nei giorni scorsi, la Effe, seguendo le indicazioni di mercato di coach Attilioha firmato il trentacinquenne playmaker nativo di Brindisi. I primi contatti con il giocatore in forza a Treviglio sono iniziati una decina di giorni fa, ma si sono concretizzati in pratica nello scorso fine settimana andando a sciogliere gli ultimi nodi relativamente a durata del contratto, fino a giugno 2025, del nuovo playmaker biancoblù.porta sicuramentee qualità sia in fase di impostazione del gioco che in quella conclusiva. Play-guardia di 196 centimetri per un peso di 99 chili, va ad aggiungere tonnellaggio a un reparto che per taglia era già tra i più fisici della serie A2. L’arrivo disarà ...