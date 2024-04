Giunta Muzzarelli | il bilancio | Oltre 500 milioni investiti per rendere la città sempre più competitiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Modena, 3 aprile 2024 – Ha scelto proprio l’ex Amcm per salutare – non senza evidente commozione – la, quella che in dieci anni "non si è mai fermata", che èstata "in movimento" e che è daorgogliosa di essere "accogliente e ambiziosa". La scelta di presentare ildi mandato proprio al Laboratorio Aperto ha, per il sindaco Gian Carlo(..."sindaco fino all’ultimo giorno") un significato simbolico. Ma anche sostanziale. La struttura, infatti, è stata inaugurata nel gennaio 2018 con il Consiglio comunale che ha conferito la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, pochi mesi dopo il successo di Modena Park, ma rappresenta il primo intervento di rigenerazione urbanistica dell’area dell’ex Amcm, poi continuata con la riqualificazione degli altri edifici che hanno portato ...