Giovanni | il Vangelo dell' amore | il libro postumo del Cardinale Florit

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 03 aprile 2024 - Esceunfirmato dalErmenegildo: “, Il”. Nato nel 1901, morto nel 1985, Arcivescovo di Firenze dal 1954 al 1977, aveva iniziato a scrivere il commentario al quarto, quello diprobabilmente al tempo in cui già era docente presso la Pontificia Università Lateranense (1921-1954) di cui fu anche Pro Rettore. Qualche tempo fa il manoscritto è stato ritrovato nell’Archivio Capitolarea Metropolitana Fiorentina. A curare la pubblicazione per la casa editrice Pagnini è stato don Stefano Tarocchi, professore di scienze bibliche e direttore del dipartimento biblico alla Facoltà Teologica ...

