Giovanili Pallavolo Grosseto Le Under brillano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non si è fermata nemmeno a Pasqua l’attività della. La società grossetana, infatti, era impegnata in vari tornei con le proprie formazionia Viterbo, in provincia di Ancona ed a Livorno con le formazioni13,14 e16. Il risultato più prestigioso è arrivato dall’14 femminile che ha vinto la nona edizione del Trofeo Città di Viterbo. Vittoria per la formazione grossetana che in finale ha battuto il VolleySi, selezione delle province di Viterbo e Civitavecchia. Percorso netto, nessuna squadra è riuscita a strappare un set alle grossetane allenate da Rossano Rossi, ancora una volta è stato il gruppo a vincere, sopperendo ad un’acciaccata Clara Balestri che è rimasta in campo nonostante le sue pessime condizioni ...