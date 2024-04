Giornata mondiale della consapevolezza sull' autismo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ieri si è celebrata la , una ricorrenza che per chi non conosce la tematica è un'occasione per informarsi e capire, per chi invece vive l'quotidianamente, è il giornosperanza, speranza che con la conoscenza qualcosa possa cambiare e soprattutto migliorare. Io di giornate dine ho vissute sette con forte partecipazione, anche se in realtà ne avrei dovute contare ventisette. Questo perché mio fratello Athos è autistico, ma è stato diagnosticato a vent'anni nonostante fosse seguito da psicologi fin dalla tenera età. Ricordo le sue parole all'uscita dal centro che ci aveva appena dato la valutazione psico e neuro diagnostica di sindrome dello spettro autistico: “...beh, almeno adesso so che cos'ho”. Sì, perché in effetti fino a quel momento Athos si sentiva, ed evidentemente era, “particolare”, ma nessuno ci ...

Giornata mondiale PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO: LUCI BLU SU SCUOLA INFANZIA POGGIO PICENZE - In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, ieri sera, l'edificio scolastico è stato illuminato di blu per la campagna "Light It up Blue", colore simbolo della malattia

Autismo, Oliviero: "Campania pioniera per terapie gratis, ora altri enti facciano la loro parte" - "La Regione Campania è stata pioniera sul fronte dell'erogazione del piano terapeutico garantito in maniera gratuita ai bambini con autismo. Sette anni fa