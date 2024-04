Giorgetti | “Scontato che l’Ue raccomandi una procedura per disavanzo eccessivo per l’Italia” Il nuovo Patto? “Ha aggiunto contraddizioni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo, in audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, conferma quello che era evidente dopo la revisione al rialzo dell’indebitamento 2023, gonfiato al 7,2% dai crediti edilizi: “Essendo terminata la sospensione deldi Stabilità e Crescita“, introdotta a causa della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, “èche la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire unapernei confronti del nostro come di diversi altri Paesi”. Al Tesoro intanto si lavora per aggiornare le stime programmatiche che entreranno nel Documento di economia e finanza da approvare la prossima settimana: la crescita del pil dovrebbe essere limata a +1% dal +1,2% della Nota di aggiornamento ...