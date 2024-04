Giorgetti | «Scontata procedura Ue per deficit eccessivo contro l’Italia Il Def 2025? Sarà leggero» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Commissione europea raccomanderà l’apertura di unaper. Lo ha detto stamattina in audizione in Parlamento il ministro dell’Economia Giancarlo, precisando che tale scenario è da considerarsi «scontato» per ragioni legate al passaggio da il precedente quadro normativo Ue – la sospensione dei vincoli del Patto di Stabilità – e quello nuovo, ossia l’entrata in vigore del nuovo Patto. «Essendo terminata alla fine del 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all’indebitamento netto registrato dallo scorso anno, è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una ...