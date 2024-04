Gioia Muliere | morta a 20 anni in un incidente | dubbi su chi fosse alla guida dell' auto Fidanzato indagato | oggi il funerale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Chi erain cui èl?altra notte a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) la ventenne? Ila ragazza, rimasto ferito, in...

Una giovane di 20 anni , Gioia Muliere , è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato santo e domenica di Pasqua a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Era con il suo... (ilmattino)

