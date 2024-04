Gioca e vince al SuperEnalotto | pellegrino della Via Francigena incassa premio da 52mila euro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Siena, 3 aprile 2024 – La dea bendata bacia Siena. E in particolare il punto vendita Sisal al Bar Romana in Pantaneto, dove è stato centrato un 5 + 1, che ha portato a una vincita da 52.146,15. Paolo Bechelli, titolare del bar con la socia Silvia Pedani, ha ereditato l’attività dal padre: "Abbiamo iniziato 61 anni fa – racconta – e siamo ancora qui. La schedinante è statata o venerdì sera tardi con un sistema in abbonamento o sabato mattina all’alba, cosa che mi sembra molto più probabile". Bechelli ha le idee chiare: "Di solito apro il bar alle 5,45. Sabato mattina alle 6 è venuto a fare colazione un gruppo di pellegrini. La parlata era del nord Italia. Il tempo di un caffè e unata, poi si sono messi in cammino lungo la Via. Certo – il commento – questa persona ha ...

E` stata la sua l`esclusione più rumorosa dalla rosa per le due amichevoli internazionali gioca te dall`Italia negli USA contro Venezuela ed... (calciomercato)

Alla fine vince nzo Italiano guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta contro il Milan. La prestazione gli è piaciuta, può essere un buon viatico per il ciclo terribile di partite che ... (sport.quotidiano)

Nuova impresa di Jannik Sinner che ha trionfato ai Miami Open batte ndo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov con un secco 6-3, 6-1. Il 22enne altoatesino scavalca così Carlos Alcaraz e diventa il ... (gazzettadelsud)

Varane: «I colpi di testa fanno male, calciatori a rischio per le commozioni cerebrali, io mi sono rovinato» - Raphael Varane ricorda bene i quarti di finale ai Mondiali del 2014: 1 a 0 per la Germania e la Francia fuori. Né dimentica gli ottavi di Champions del 2020: 2 a 1 per il Manchester ...ilmessaggero

Sinner vince a Miami e diventa il numero 2 del mondo - L'azzurro, 22 anni, in finale oggi batte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1 in 1h13'. Il giovane tennista italiano, Sinner, ha aggiunto un altro tassello al suo straordinario curriculum durante i ...football-magazine

Miami: Sinner Gioca per diventare numero 2 al mondo, in finale domani cercherà di battere Dimitrov - ROMA. Tra Jannik Sinner ed il secondo posto del ranking Atp resta solo Grigor Dimitrov. 'Solo' però è riduttivo, perché l'attuale numero 12 del mondo promette di essere un degno avversario nella final ...altoadige