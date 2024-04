(Di mercoledì 3 aprile 2024)gira l'Italia in ricordo, uccisa da Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. L'uomo è stato a Saonara per presentare il suo libro, scritto...

Da poco è uscito il suo libro Il dolore di Gino Cecchettin è stato traslato in un libro. Un volume discusso che ha utilizzato come valvola di sfogo, perchè poi ognuno reagisce come può al ... (361magazine)

Gino Cecchettin in visita alla tomba di Giulia e della moglie: «Quando penso a lei la mia vita si ferma. Reagisco per gli altri 2 figli» - Quello che ho imparato da mia figlia» Gino Cecchettin gira l'Italia in ricordo della figlia Giulia, uccisa da Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. L'uomo è stato a Saonara per presentare il suo ...leggo

L'abbraccio a Cecchettin nel paese dove riposa Giulia: «Perdonare Desiderio lontano» - SAONARA - L'abbraccio di Saonara a Gino, papà di Giulia Cecchettin, si è tramutato ieri in una sala Pertini piena in ogni ordine di posto nel giorno della presentazione del ...ilgazzettino

Gino Cecchetin parla di Giulia a Saonara dove è sepolta con la madre: «Quando penso a lei a mia vita si ferma» - Il padre della vittima di femminicidio, uccisa da Filippo Turetta, presenta il libro per la figlia. Il sindaco annuncia:«La nuova palestra intitolata a lei» ...corrieredelveneto.corriere