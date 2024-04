Ginnastica ritmica | a Torino si assegna lo Scudetto | Final Six in diretta su SportFace Tv

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un fine settimana di grande spettacolo. Questo è quello che attende gli spettatori diTv e il pubblico del Pala Gianni Asti di, dove sabato 6 e domenica 7 aprile le stelle delladaranno vita allaSix del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B dei piccoli attrezzi, “Trofeo San Carlo Veggy Good”. Si inizia sabato pomeriggio alle ore 17:00 con i play-off/play-out di Serie B e C che decreteranno le ultime due squadre salve o promosse in B per l’anno prossimo. Domenica dalle 12:00 i play-off di A2, con la terza, quarta e quinta classificata nella regular season si giocheranno l’ultimo posto disponibile per salire nella massima categoria. Poi si entra ancor di più nel vivo: alle 14:15 parte la corsa. Le sei big della stagione regolare si ...

Sono stati sorteggiati i gironi delle semi Final i della Final Six Scudetto di Ginnastica ritmica , in programma al PalaAsti di Torino il 6-7 aprile. Fabriano difenderà il titolo : Sofia Raffaeli e ... (oasport)

Grande fermento a Torino in vista delle Final Six di Ginnastica ritmica , ultimo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A1, A2, B e C. Al Pala Gianni Ast del capoluogo piemontese sabato 6 e ... (sportface)

Ginnastica Motto, è Desio l’avversaria nella semifinale di Final Six di serie A1 - Sarà la San Giorgio ‘79 Desio la rivale della Raffaello Motto nella semifinale della Final Six di serie A1 di Ginnastica ritmica, evento che assegna lo scudetto, in programma domenica (7 aprile) dalle ...luccaindiretta

Il club undicesimo nella classifica del campionato di serie C. Corallo, Maffii agguanta l’argento - Sofia Maffii, Tamara Mati, Sara Maffi e Clarissa Paoletti dell’Asd Corallo sono state premiate come "atlete dell’anno 2023", dal ...lanazione