Giallo per la scomparsa di una donna di 39 anni In corso le ricerche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cani molecolari e droni in volo sulla gravina di Ginosa per ledi unastraniera di 39nella prima serata di ieri a Ginosa, in provincia di Taranto. In azione i...

Svilar migliore in campo e 27 tiri subiti. I due dati farebbero pensare a una Roma impegnata al Bernabeu contro il Real Madrid e invece fotografano la brutta prestazione dei giallorossi al Via del ... (italiasera)

Fiamme Gialle, 5 appuntamenti di sport per i 250 anni Gdf - Cinque eventi sportivi con partecipazione di atleti delle Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, per celebrare i 250 anni del corpo. L'iniziativa e' stata presentata al centro ...ansa

Antonio Manzini ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo - Turisti in Giallo, Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, Il calcio in Giallo, 7-7-2007, Viaggiare in Giallo, Pulvis et umbra, Un anno in Giallo, Cinque indagini di Rocco Schiavone. Il grande ...torinoggi

Ritrovata la bimba di 11 anni non arrivata a scuola a Orta di Atella, l'annuncio del sindaco - Per l'intera mattinata, la comunità ortese è stata in apprensione e sui social è stata condivisa la foto della ragazza, che frequenta la prima media della scuola "Stanzione". Il sindaco Antonino ...ilmattino