Getafe | dagli spalti insulti razzisti ad Acuna | stadio parzialmente chiuso per tre giornate

(Di mercoledì 3 aprile 2024)per tre. Questa è la sentenza della giustizia sportiva della Federcalcio spagnola ai danni del, a seguito di quanto accaduto durante la sconfitta interna di sabato contro il Siviglia in Liga. Nel secondo tempo, l’allenatore andaluso Quique Sanchez Flores e il suo giocatore Marcoshanno ricevutoe xenofobi, causando l’interruzione della partita. L’arbitro ha applicato il protocollo in vigore, dopo aver sentito i tifosi in tribuna definire il difensore argentino una “scimmia”. La RFEF ha deciso quindi di chiudere completamente la tribuna centrale del Coliseum Alfonso Perez per tre partite, imponendo al club di esporre un messaggio a sostegno del fair play. Prevista anche una multa di ...