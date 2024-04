Gestazione per altri | Maria Sole Giardini | «Così sono diventata mamma»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tra anni fa insieme a Vanity Fair,aveva lanciato il suo appello per diventare madre grazie allapersolidale. Oggi ci è riuscita

primo discorso davanti all’assemblea Nazionale di Parigi per il nuovo primo ministro francese Gabriel Attal . Il capo di governo più giovane nella storia della Quinta Repubblica, nonché il primo ... (iodonna)

Olivia Maurel, 33 anni, oggi vive a Cannes ed è mamma di tre bambini. Sta bene, ma in una sua vita precedente è stata una ragazza ferita, un’alcolista che ha tentato più volte il suicidio. Era ... (iodonna)

Sisma L'Aquila: concerto per la città con Filippo Gorini - L'approccio al pianoforte di Filippo Gorini, "originale e coraggioso" come l'ha definito l'autorevole quotidiano inglese The Guardian, incontra di nuovo I Solisti Aquilani. (ANSA) ...ansa

Un evento in ospedale dedicato alle nuove mamme - "100 Domande sulla Gravidanza: i Vostri Dubbi". Un evento speciale dedicato alle nuove mamme L'incontro è stato ideato per offrire informazioni chiare e aggiornate su uno dei periodi più significativi ...primamilanoovest

Maria Sole Giardini: «Sono diventata mamma, grazie alla Gestazione per altri» - Tra anni fa insieme a Vanity Fair, Maria Sole aveva lanciato il suo appello per diventare madre grazie alla Gestazione per altri solidale. Oggi ci è riuscita ...vanityfair