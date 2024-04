Geopolitica mascherata da diplomazia Ecco cosa fa la Russia nel Golan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il vice capo deln Center for Reconciliation of the Opposing Parties in Syria, il maggior generale Yury Popov, ha confermato l’altro ieri che la Polizia militare russa ha creato una postazione aggiuntiva nei pressi della zona cuscinetto tra le forze israeliane e siriane sulle Alture del– se ne parla da un po’, ma la dichiarazione ufficiale arriva adesso. Il centro in cui lavora Popov è una divisione del ministero della Difesa di Mosca, attivato nel febbraio 2016 per raccontare il coinvolgimento militare al fianco del regime assadista anche sotto un’ottica diplomatica internazionale — ossia portando laa essere un attore in uno degli annosi teatri di contesa in Medio Oriente. La notizia è interessante perché tocca gli equilibri tra Mosca e Gerusalemme in un momento complesso, in cui lo stato ebraico sta combattendo ...