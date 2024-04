Genova | traffico droga e armi | 20 arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 8.00 I carabinieri del Ros, supportati dai militari della territoriale, hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip dinei confronti di 20 indagati per detenzione einternazionale di stupefacenti e, anche da guerra. In corso perquisizioni e sequestri in Liguria e Calabria. L'attività è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust ed Europol.