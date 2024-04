Genova | prende fuoco una bombola di acetilene in un cantiere navale | evacuati un centinaio di operai

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Questa mattina poco prima delle nove unadiè andata anelTankoa di via Cibrario a Sestri Ponente. Sono intervenuti i pompieri che per mettere in sicurezza l’area dell’incendio hanno dovuto evacuare via mare undi persone che lavorano nei capannoni