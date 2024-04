Gennaro Sangiuliano | La cultura un ponte per la pace e il dialogo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Io penso sempre che ladebba gettare dei ponti, ladella ricerca scientifica debbano gettare dei ponti anche quando tutto appare incomunicabile, quindi non credo che ladebba essere strumentalizzata. Certo è vero che quando mi è stato rivolto un appello affinché non ci fosse a Venezia il padiglione di Israele io l'ho respinto al mittente perché ritengo che ladebba essere un momento die di interlocuzione per costruire": così il ministro della, a margine dell'inaugurazione del totem della memoria presso il binario 1 della stazione Tiburtina, da cui nel 1943 partirono più di 1000 ebrei diretti ad Auschwitz.Video: Agenzia Vista / Alexander ...