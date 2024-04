Gearbox Software conferma i licenziamenti dopo l’acquisizione di Take-Two

(Di mercoledì 3 aprile 2024)-Two Interactive hato iavvenuti all’interno diaver acquisto il team di Borderlands, a fronte di un investimento di circa 460 milioni di dollari. Il numero dinon è noto, ma Gamingbolt ha riportato un commento condiviso direttamente da un rappresentante diEntertainment che ci ha tenuto a precisare che questa nuova ondata dinon è “legata” allo sviluppo di giochi: “Grazie per il vostro pensiero ed il vostro affetto per TheEntertainment Company poiché alcuni rapporti su comunicazioni e azioni interne stanno iniziando a fluire attraverso i canali pubblici. Mentre ci impegniamo verso la nostra missione di intrattenere il mondo, ...

