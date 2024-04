Gaza | Sanchez contro Netanyahu | “Sua risposta al raid è inaccettabile” E per la prima volta il ministro rivale Gantz chiede elezioni anticipate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Insufficiente e”. La definisce così il premier spagnolo, Pedrolafornita dal primoisraeliano sulche ha ucciso sette operatori umanitari della World Central Kitchen a. Benyaminaveva parlato di “un tragico caso” e che quella “gente innocente” era stata colpita “senza intenzione“: “Questo succede in guerra”, ha concluso il presidente israeliano annunciando un’inchiesta per chiarire l’accaduto. Ma le ricostruzioni delhanno contraddetto la versione ufficiale di: come hanno spiegato anche i media di Tel Aviv, l’attacco è avvenuto con tre missili sganciati da un drone in altrettanti lanci differenti colpendo le tre auto del convoglio dei volontari con il logo ...