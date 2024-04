Gaza | il fondatore di World Center Kitchen | José Andres | “L’attacco non è stato un errore Israele? Non si vince affamando un popolo”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Il cibo non è un’arma di guerra. Eè migliore di unoche blocca cibo, medicine e che uccide gli operatori umanitari”. Sono le parole dello chefdi, l’Ong per cui lavoravano i sette operatori umanitari ( Zomi Framkcom, Damian Sobol, Jacob Flickinger, Saifeddin Issam, Ayad Abutaha, John Chapman, James Kirby, James Henderson) uccisi martedì da un drone israeliano. Lo chef ispano-americano, in una lettera al quotidiano Yediot Aharanot, attacca duramente il governo di Netanyahu. I sette – due palestinesi con doppia cittadinanza (Stati Uniti e Canada), tre britannici, un polacco e un’australiana – erano a bordo di tre veicoli quando all’alba del primo aprile un drone israeliano ha sparato per ben tre ...

Tel Aviv, 2 aprile 2024 – Gli operatori umanitari uccisi a Gaza lavoravano per la WCK, World central kitchen (in italiano ‘Cucina central e mondiale’), organizzazione non governativa che ... (quotidiano)

