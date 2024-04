Garrone si ritira | Orsini verso la presidenza di Confindustria | ecco chi è il prossimo numero uno degli industriali

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La strada per ladidiventa spianata per Emanuele. Si è infattito dalla corsa per il vertice di viale dell’Astronomia Edoardo. Domani si riunirà il Consiglio generale dell’associazione che voterà per designare iluno, mentre l’elezione avverrà il 23 maggio con il voto dell’assemblea.ha deciso dirsi dalla corsa spiegando che aora non serve un voto divisivo, che seguirebbe “forti fratture e forti tensioni”. Peruna vittoria “per qualche voto, magari frutto di impegni o scambi eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili” va evitata a ogni costo. ...