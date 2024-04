Garrone si ritira dalla corsa per Confindustria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Con una lunga lettera, "commosso ed emozionato", Edoardoha annunciato il ritiroper la presidenza di. Resta dunque un solo candidato: Emanuele Orsini. "La scelta di anteporre il fine alla persona, mi impone quindi di fare un passo indietro e di consentire ad Emanuele Orsini di trovare quelle condizioni ideali per guidaresenza condizionamenti, e di poterlo fare con grande senso di responsabilità, in nome di un fine collettivo che è molto più importante di noi singoli", ha scritto il presidente di Erg nella lettera, sottolineando che "insi sono determinate forti fratture e forti tensioni". Per questo, ha aggiunto, "occorre innanzitutto mettere un candidato nelle condizioni di potersi scegliere la propria squadra e la ...