Garrone si ritira dalla corsa alla presidenza di Confindustria | la sua lettera agli associati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 marzo 2024 – Altro colpo di scena nelladi. Edoardo, uno dei due candidati rimasti in lizza per guidare l’associazione industriali, ha fatto un passo indietro lasciando di fatto via libera a Emanuele Orsini. EDOARDOsi, presidente della Erg, lo ha fatto attraverso unanella quale spiega le motivazioni di una “rinuncia che personalmente mi costa molto”. Ladi/ il PDF Una, come detto, inviata ai colleghi della Confederazione nella quale annuncia la sua rinunciaper la ...