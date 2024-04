Galline che fuggono e squali vegetariani Tutti i messaggi vegani nascosti nei cartoni animati e nei film di animazione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 aprile 2024)che scappano per non essere trasformate in pasticci, tori che si rifiutano di partecipare alla corrida,… dineid’ce ne sono diversi. Qui ne abbiamo radunati alcuni dei più belli, tra grandi classici, cortometraggi vintage e serie iconiche. IneiBee Movie Rubare il miele alle api è reato. O almeno, è quello che succede nel lungometraggio della DreamWorks del 2007: Barry B. Benson vuole esplorare il mondo prima di produrre miele per tutta la vita, e così inizia a conoscere gli umani. Scopre, però, che questi rubano tutto il frutto del loro duro lavoro, e così ...