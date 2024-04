Gaffe del ministro Sangiuliano | Times Square finisce a Londra e il web si scatena Il video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 –delGennarosu uno dei luoghi più iconici del mondo:. Presentando ieri la nuova passeggiata archeologica di Roma per la riqualificazione dell’area dei Fori Imperiali, il titolare della cultura ha infatti confuso New York con. "Se pensiamo a Parigi pensiamo agli Champs Élysées. Se pensiamo apensiamo a", ha dettoposizionando così uno dei luoghi simbolo della Grande Mela nella capitale britannica. Una svista, sicuramente, che però non è sfuggita agli attenti utenti della rete, che si sono subititi rilanciando ilcon l’errore e soprattutto ironizzandoci su. Tanti i meme, ...