Gabriel Garko | “Ho parlato della mia sessualità per me | non per gli altri I tabù sono prima nostri”

(Di mercoledì 3 aprile 2024)si racconta in un'intervista al settimanale Chi, dove parla del suo ritorno sul set a distanza di sette anni dall'ultima volta, ora è infatti protagonista di una fiction Mediaset. L'attore, poi, parla anche del suo coming out esua vita ora che si è concesso la libertà di essere se stesso.

Un altro venerdì sera in cui si sono scontrati Rai e Mediaset. Da una parte il rito della Via Crucis, il film Jungle Cruise e lo speciale su Eleonora Abbagnato; dall'altra la prima puntata della ... (today)

Rai 1 ha adattato il suo palinsesto alle festività pasquali. Così, come da tradizione, la sera del venerdì santo ha trasmesso la Via Crucis presieduta da Papa Francesco, che è stata trasmessa in ... (dilei)

"Per le donne sono ancora un sex symbol" Garko dopo il coming out - Sono trascorsi sei anni dall'ultimo ruolo interpetato per il piccolo schermo e, ad oggi, l'attore sente di essere più sicuro di se stesso ...ilgiornale

Se Potessi Dirti Addio chiude questa settimana con raddoppio. Salta Terra Amara - La serie Se Potessi Dirti Addio con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik chiude questa settimana. Dopo l’esordio di venerdì scorso, Canale 5 ha deciso di “archiviare la pratica” con un raddoppi ...davidemaggio

Stasera in TV (4 aprile), film e programmi da vedere: arriva lo scontro tra Geppi Cucciari e Gabriel Garko - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero