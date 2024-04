Furti seriali con spaccate in centro | ragazzo di 27 anni arrestato per rapina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bologna, 3 aprile 2024 – Una dietro l’altra, tutte con modalità molto simili. Un oggetto pesante per infrangere la vetrina e poi la fuga con la cassa e poco altro. Iconsono diventate una vera emergenza in queste ultime settimane, neldi Bologna: ogni notte anche due o tre episodi. Che creano spesso più danno di quanto sia l’ammontare in denaro rubato. La notte scorsa, la polizia haun giovane, un senegalese di 27che, assieme a un complice è accusato del reato diaggravata. Gli agenti sono arrivati in via Todaro a seguito di segnalazione da parte di un residente che ha segnato al 113 due soggetti intenti a infrangere la vetrata di un ristorante. Quando sono arrivati, i poliziotti hanno visto i due uscire dal locale e scappare verso via ...

