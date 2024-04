Fuorionda su Fedez a Belve | «Era incaz***o» La replica del rapper

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Martedì 2 aprile è tornato in onda, con Francesca Fagnani. Per l'occasione è stato intervistato anche Matteo Salvini. Il momento più esilarante dell'intervista, però, si è verificato durante un. Al termine del dialogo con la conduttrice, infatti, il Ministro delle Infrastrutture ha divagato un po' con la sua interlocutrice e le ha chiesto informazioni inerenti l'intervista che la donna ha realizzato a, e che sarà l'argomento di punta della prossima puntata della trasmissione, che andrà in onda martedì prossimo. In tale occasione, Salvini ha dichiarato di aver saputo che, durante l'intervista,avrebbe dato di matto nel momento in cui sono stati affrontati alcuni temi. Ma sarà davvero così? Sulla faccenda è intervenuto anche il diretto interessato, il quale ha spiegato un po' meglio la ...