’Fuori Luogo’ si sdoppia al Dialma In scena Just Walking e La Scelta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una performance in prima nazionale, uno spettacolo (dove lo spettatore sarà chiamato a confrontarsi, scontrarsi e discutere) e un nuovo appuntamento con ‘Tea time’, questa volta incentrato su una domanda che accompagnerà il pubblico per i due giorni di ‘Fuori: cosa significa partecipare? Un weekend in cui il pubblico è chiamato a confrontarsi e discutere, a partecipare in maniera attiva. La rassegna ‘Fuori Luogo 13’ propone sabato e domenica una ‘due giorni’ particolare. Alandrà insabato alle 16 (e in replica domenica alle 11) ‘’, nuova performance itinerante di teatro immersivo, produzione di Campsirago Residenza. Il tema della performance di e con Michele Losi è il cammino: il cammino nell’evoluzione della storia dell’umanità e il cammino in relazione al tempo ...